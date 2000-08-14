» » Народный депутат Татьяна Чорновол стала артиллеристом. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Народный депутат Татьяна Чорновол стала артиллеристом. Видео

Народный депутат Татьяна Чорновол стала артиллеристом. Видео Политик опубликовала фотографии и видео своей присяги.

Народный депутат Татьяна Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского. 18 августа вместе с другими выпускниками кафедры подготовки офицеров запаса она торжественно приняла военную присягу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Я прошла посвящение в артиллеристы - это когда ты стреляешь из гаубицы, а потом имеешь честь сделать себе боевой раскрас на лице сажей из гильзы, и этой же гильзой, еще горячей, бьют по попе... Ну, такая традиция. И я горжусь!", - написала Чорновол.

По ее словам, это было серьезное обучение, на которое ушло более 100 полных дней, и теперь она может не только стрелять, а поражать цель.

"В конце это был месяц в армии, в статусе солдата (подъем в шесть, построение, отжимание на асфальте, расчеты установок для стрельбы в противогазе, тяжелые дни учений под палящим солнцем в полном облачении в броник и с автоматом, а надо сохранять сознание, чтобы безошибочно делить трехзначные цифры с утра до вечера, составлять отнимать и выдавать команды (буква влево буква вправо - растрел)", - добавила нардеп.

Читайте также: Тест-драйв BMW закончился разгромом дилерского центра. Видео

"Это демонстрационное выступление артиллеристов на присяге. Я здесь командир второй пушки. Для артиллерии в современной войне очень важна мобильность. Поэтому мы демонстрируем, как за короткое время можно развернуть батарею, выполнить огневое задание и сбежать пока не прилетела ответка. Прошу обратить внимание, что мы показали, как это сделать за 4 мин", - отметила Чорновол.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Татьяна Чорновол, присяга

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     2011
     0

Похожие новости по теме

Чорновол рассказала о новых ужасающих подробностях дела Чорновол рассказала о новых ужасающих подробностях дела "Торнадо". Видео

По словам Чорновол речь идет о сексуальных действиях матери со своим младенцем под угрозой смерти ребенка.

Чорновол расцарапала лицо внефракционному депутату. Видео Чорновол расцарапала лицо внефракционному депутату. Видео

Чорновол говорит, что таким образом будет бороться против несогласных коллег.

Татьяна Чорновол «напала» на палаточный городок. Видео Татьяна Чорновол «напала» на палаточный городок. Видео

Депутат в четыре часа утра напала на палатки протестующих возле здания правительства.

Татьяна Чорновол рассказала, кто помог ей после смерти мужа. Видео Татьяна Чорновол рассказала, кто помог ей после смерти мужа. Видео

В отличие от своих коллег-депутатов ей хватает зарплаты в виде шести тысяч гривен.

«Это недостойно»: Татьяна Чорновол благородно отказалась от квартиры. Видео «Это недостойно»: Татьяна Чорновол благородно отказалась от квартиры. Видео

Украинская журналистка, активистка Майдана, Советник Министра внутренних дел Татьяна Чорновол отказалась от квартиры, которую ей давали за погибшего в зоне АТО мужа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх