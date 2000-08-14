Раздел: Видеоновости
Народный депутат Татьяна Чорновол стала артиллеристом. Видео
Политик опубликовала фотографии и видео своей присяги.
Народный депутат Татьяна Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского. 18 августа вместе с другими выпускниками кафедры подготовки офицеров запаса она торжественно приняла военную присягу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
"Я прошла посвящение в артиллеристы - это когда ты стреляешь из гаубицы, а потом имеешь честь сделать себе боевой раскрас на лице сажей из гильзы, и этой же гильзой, еще горячей, бьют по попе... Ну, такая традиция. И я горжусь!", - написала Чорновол.
По ее словам, это было серьезное обучение, на которое ушло более 100 полных дней, и теперь она может не только стрелять, а поражать цель.
"В конце это был месяц в армии, в статусе солдата (подъем в шесть, построение, отжимание на асфальте, расчеты установок для стрельбы в противогазе, тяжелые дни учений под палящим солнцем в полном облачении в броник и с автоматом, а надо сохранять сознание, чтобы безошибочно делить трехзначные цифры с утра до вечера, составлять отнимать и выдавать команды (буква влево буква вправо - растрел)", - добавила нардеп.
Читайте также: Тест-драйв BMW закончился разгромом дилерского центра. Видео
"Это демонстрационное выступление артиллеристов на присяге. Я здесь командир второй пушки. Для артиллерии в современной войне очень важна мобильность. Поэтому мы демонстрируем, как за короткое время можно развернуть батарею, выполнить огневое задание и сбежать пока не прилетела ответка. Прошу обратить внимание, что мы показали, как это сделать за 4 мин", - отметила Чорновол.
Народный депутат Татьяна Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского. 18 августа вместе с другими выпускниками кафедры подготовки офицеров запаса она торжественно приняла военную присягу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
"Я прошла посвящение в артиллеристы - это когда ты стреляешь из гаубицы, а потом имеешь честь сделать себе боевой раскрас на лице сажей из гильзы, и этой же гильзой, еще горячей, бьют по попе... Ну, такая традиция. И я горжусь!", - написала Чорновол.
По ее словам, это было серьезное обучение, на которое ушло более 100 полных дней, и теперь она может не только стрелять, а поражать цель.
"В конце это был месяц в армии, в статусе солдата (подъем в шесть, построение, отжимание на асфальте, расчеты установок для стрельбы в противогазе, тяжелые дни учений под палящим солнцем в полном облачении в броник и с автоматом, а надо сохранять сознание, чтобы безошибочно делить трехзначные цифры с утра до вечера, составлять отнимать и выдавать команды (буква влево буква вправо - растрел)", - добавила нардеп.
Читайте также: Тест-драйв BMW закончился разгромом дилерского центра. Видео
"Это демонстрационное выступление артиллеристов на присяге. Я здесь командир второй пушки. Для артиллерии в современной войне очень важна мобильность. Поэтому мы демонстрируем, как за короткое время можно развернуть батарею, выполнить огневое задание и сбежать пока не прилетела ответка. Прошу обратить внимание, что мы показали, как это сделать за 4 мин", - отметила Чорновол.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2011
0
Также советуем посмотреть
- Заядлые модники в подборке уморительных фоток
- Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
- Отец создает невероятно смешные портреты своей семьи
- Невероятно смешные селфи животных
- Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
- Уморительные доказательства того, что зоопарк – невероятно веселое место
- Порошенко подписал закон против рейдерства земель
- Британка нашла забавный повод подать в суд на брачное агентство
- Путин насмешил Сеть танцем на свадьбе
- Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
- «Пешеходный переполз»: в Крыму видели нелепый дорожный знак
- Сеть насмешила первая встреча щенка и попугая
- Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУ
- Елисейский дворец может «трудоустроить» несколько котов
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
Оставьте свой комментарий