Раздел: Видеоновости
"Мать драконов" удивила сильным вокалом. Видео
Эмилия Кларк похвасталась пением в новой рекламе аромата Dolce & Gabbana.
Вот уже несколько сезонов подряд звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сотрудничает с Dolce & Gabbana, будучи амбассадором парфюмерной линии итальянского дома.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Эмилия Кларк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
На днях бренд представил новый рекламный ролик с участием Эмилии, в котором она демонстрирует не только новый аромат Dolce & Gabbana The Only One, но и свои вокальные навыки.
Вот уже несколько сезонов подряд звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сотрудничает с Dolce & Gabbana, будучи амбассадором парфюмерной линии итальянского дома.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Эмилия Кларк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
На днях бренд представил новый рекламный ролик с участием Эмилии, в котором она демонстрирует не только новый аромат Dolce & Gabbana The Only One, но и свои вокальные навыки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Также советуем посмотреть
- В Колумбии осел спас магазин от ограбления
- Отримав лист від товариша
- Ситуация в ООС: количество обстрелов сократилось в два раза
- Заядлые модники в подборке уморительных фоток
- Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
- Отец создает невероятно смешные портреты своей семьи
- Невероятно смешные селфи животных
- Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
- Уморительные доказательства того, что зоопарк – невероятно веселое место
- Порошенко подписал закон против рейдерства земель
- Британка нашла забавный повод подать в суд на брачное агентство
- Путин насмешил Сеть танцем на свадьбе
- Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
- «Пешеходный переполз»: в Крыму видели нелепый дорожный знак
- Сеть насмешила первая встреча щенка и попугая
- Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУ
- Елисейский дворец может «трудоустроить» несколько котов
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
Оставьте свой комментарий