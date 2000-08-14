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"Мать драконов" удивила сильным вокалом. Видео

"Мать драконов" удивила сильным вокалом. ВидеоЭмилия Кларк похвасталась пением в новой рекламе аромата Dolce & Gabbana.

Вот уже несколько сезонов подряд звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сотрудничает с Dolce & Gabbana, будучи амбассадором парфюмерной линии итальянского дома.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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На днях бренд представил новый рекламный ролик с участием Эмилии, в котором она демонстрирует не только новый аромат Dolce & Gabbana The Only One, но и свои вокальные навыки.

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 Теги: Эмилия Кларк, пение

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Сегодня, 09:51 » Автор: Ирина Шевченко
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