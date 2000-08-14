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Нападение на мэрию Харькова: кадры ликвидации стрелка. Видео

Нападение на мэрию Харькова: кадры ликвидации стрелка. ВидеоЗлоумышленник ранил охранника горсовета и убил одного из полицейских.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация сотрудниками полиции мужчины, устроившего стрельбу возле здания мэрии Харькова.

Соответствующие кадры были сняты случайным очевидцем событий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

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На них видно, как злоумышленник пытается покинуть здание мэрии, в результате чего между ним и правоохранителями начинается перестрелка, во время которой нападавший был убит.

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Сегодня, 12:49 » Автор: Ирина Шевченко
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