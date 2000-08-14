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Нападение на мэрию Харькова: кадры ликвидации стрелка. Видео
Злоумышленник ранил охранника горсовета и убил одного из полицейских.
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация сотрудниками полиции мужчины, устроившего стрельбу возле здания мэрии Харькова.
Соответствующие кадры были сняты случайным очевидцем событий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
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На них видно, как злоумышленник пытается покинуть здание мэрии, в результате чего между ним и правоохранителями начинается перестрелка, во время которой нападавший был убит.
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация сотрудниками полиции мужчины, устроившего стрельбу возле здания мэрии Харькова.
Соответствующие кадры были сняты случайным очевидцем событий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Читайте также: Молодой житель Харькова совершил вооруженное нападение
На них видно, как злоумышленник пытается покинуть здание мэрии, в результате чего между ним и правоохранителями начинается перестрелка, во время которой нападавший был убит.
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