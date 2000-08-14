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Раздел: Видеоновости  
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Американцы на авто проехали через горящий лес. Видео

Американцы на авто проехали через горящий лес. ВидеоВодитель опасался, что автомобиль от перегрева взорвется или на них упадут горящие деревья.

В сети появилось видео, на котором двое американцев пытаются выбраться на автомобиле из горящего леса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отец и сын ехали по дороге в Национальном парке Глейшер в штате Монтана, когда вплотную подобрались к месту, где горели и рушились деревья.

"Пап, нам что проезжать сквозь огонь?" - спрашивает водитель. "Просто продолжай ехать. Немного сбрось скорость", - отвечает отец.

"О Боже, машина нагревается, она сейчас взорвется… А что если на нас упадут деревья? Боже, помоги нам", - продолжает паниковать молодой мужчина.

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"Потихоньку, аккуратно… Ты хорошо справляешься", - успокаивает его отец.


В результате обоим мужчинам удалось спастись.
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 Теги: лесной пожар, автомобиль

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Сегодня, 14:32 » Автор: Ирина Шевченко
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