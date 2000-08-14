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В России сняли комедию про Керченский мост. Видео
Режиссером картины стал Тигран Кеосаян, а автором сценария ленты выступила Маргарита Симоньян.
В кинотеатрах России в ноябре выйдет в прокат романтическая комедия "Крымский мост. Сделано с любовью".
Об этом сообщает информцентр Крымский мост в понедельник, 20 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В центре сюжета – большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом", – говорится в сообщении.
Картину снял режиссер Тигран Кеосаян, а автором сценария киноленты выступила главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян.
Отмечается, что съемки фильма проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. При этом актеры работали рядом с инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, которые также стали героями фильма.
В фильме снимались Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, Елизавета Мартинес-Карденас, Софья Зайка, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Александр Ильин, Алексей Демидов, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие.
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В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители аннексированного Крыма и соседней России.
В кинотеатрах России в ноябре выйдет в прокат романтическая комедия "Крымский мост. Сделано с любовью".
Об этом сообщает информцентр Крымский мост в понедельник, 20 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В центре сюжета – большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом", – говорится в сообщении.
Картину снял режиссер Тигран Кеосаян, а автором сценария киноленты выступила главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян.
Отмечается, что съемки фильма проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. При этом актеры работали рядом с инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, которые также стали героями фильма.
В фильме снимались Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, Елизавета Мартинес-Карденас, Софья Зайка, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Александр Ильин, Алексей Демидов, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие.
Читайте также: Керченский мост показали с высоты птичьего полета. Видео
В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители аннексированного Крыма и соседней России.
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