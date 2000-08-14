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В России сняли комедию про Керченский мост. Видео

В России сняли комедию про Керченский мост. ВидеоРежиссером картины стал Тигран Кеосаян, а автором сценария ленты выступила Маргарита Симоньян.

В кинотеатрах России в ноябре выйдет в прокат романтическая комедия "Крымский мост. Сделано с любовью".

Об этом сообщает информцентр Крымский мост в понедельник, 20 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В центре сюжета – большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом", – говорится в сообщении.

Картину снял режиссер Тигран Кеосаян, а автором сценария киноленты выступила главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян.

Отмечается, что съемки фильма проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. При этом актеры работали рядом с инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, которые также стали героями фильма.

В фильме снимались Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Лариса Малеванная, Елизавета Мартинес-Карденас, Софья Зайка, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Александр Ильин, Алексей Демидов, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие.

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В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители аннексированного Крыма и соседней России.

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 Теги: Керченский мост, комедия

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Сегодня, 15:32 » Автор: Ирина Шевченко
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