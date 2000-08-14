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В Турции мужчина разбил iPhone кувалдой. Видео
Так активисты хотят привлечь внимание к американским санкциям.
В Турции местные активисты в качестве символа Америки выбрали технику Apple и уничтожают ее, фиксируя это на видео.
Ролик появился на YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Таким образом местные жители решили поддержать местное производство и выразить свое отношение к санкциям США.
На ролике видно, как несколько мужчина на фоне национального флага с поднятыми руками слушают одного их своих представителей. А затем мужчина кувалдой разбивает iPhone, выкрикивая лозунги.
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Издание PhoneArena сообщает, что видео было записано в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана и против санкций США.
В Турции местные активисты в качестве символа Америки выбрали технику Apple и уничтожают ее, фиксируя это на видео.
Ролик появился на YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Таким образом местные жители решили поддержать местное производство и выразить свое отношение к санкциям США.
На ролике видно, как несколько мужчина на фоне национального флага с поднятыми руками слушают одного их своих представителей. А затем мужчина кувалдой разбивает iPhone, выкрикивая лозунги.
Читайте также: Житель Харьковщины забил жену кувалдой
Издание PhoneArena сообщает, что видео было записано в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана и против санкций США.
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