Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время концерта. Видео

Певец рухнул прямо на сцене.



Эпатажный рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время своего выступления в американском Хьюстоне, штат Техас.



Об этом сообщает



По данным издания, артист почувствовал недомогание и рухнул прямо на сцене. После этого Мэнсон попытался подняться и продолжить выступление, однако потом был вынужден уйти со сцены, хотя успел исполнить только пять песен. Во время инцидента музыкант исполнял песню Sweet Dreams британской группы Eurythmics.



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Певец пока не прокомментировал случившееся, однако портал отмечает, что Мэрилин незадолго до падения рассказал зрителям о перенесенном тепловом ударе.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Эпатажный рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время своего выступления в американском Хьюстоне, штат Техас.Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф По данным издания, артист почувствовал недомогание и рухнул прямо на сцене. После этого Мэнсон попытался подняться и продолжить выступление, однако потом был вынужден уйти со сцены, хотя успел исполнить только пять песен. Во время инцидента музыкант исполнял песню Sweet Dreams британской группы Eurythmics.Певец пока не прокомментировал случившееся, однако портал отмечает, что Мэрилин незадолго до падения рассказал зрителям о перенесенном тепловом ударе.



