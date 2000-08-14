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Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время концерта. Видео

Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время концерта. ВидеоПевец рухнул прямо на сцене.

Эпатажный рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время своего выступления в американском Хьюстоне, штат Техас.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По данным издания, артист почувствовал недомогание и рухнул прямо на сцене. После этого Мэнсон попытался подняться и продолжить выступление, однако потом был вынужден уйти со сцены, хотя успел исполнить только пять песен. Во время инцидента музыкант исполнял песню Sweet Dreams британской группы Eurythmics.

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Певец пока не прокомментировал случившееся, однако портал отмечает, что Мэрилин незадолго до падения рассказал зрителям о перенесенном тепловом ударе.


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 Теги: Мэрилин Мэнсон, обморок

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Сегодня, 17:39 » Автор: Ирина Шевченко
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