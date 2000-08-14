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Раздел: Видеоновости  
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В России полицейский избил мужчину на глазах у семьи. Видео

В России полицейский избил мужчину на глазах у семьи. ВидеоДействия полицейских проверяют на предмет превышения должностных полномочий.

В интернете опубликовано видео, как полицейский в московском аэропорту Домодедово избивает мужчину на глазах у его жены и ребенка.

Инцидент случился вчера, 19 августа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По информации российских СМИ, полицейские подошли к распивавшей алкоголь женщине, с ней были ее муж и ребенок. Правоохранители попросили женщину убрать алкоголь, она якобы не согласилась, а ее муж попытался за нее заступиться.

Автор видео говорит, что задержанный вел себя прилично, а полицейские в грубой форме потребовали предоставить документы и, не получив ответа, принялись его избивать. При этом сами они не представились ни по просьбе пострадавших, ни по требованию свидетелей происшествия. Сын мужчины несколько раз пытался ударить напавшего на его отца правоохранителя сумкой по голове.

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 Теги: Россия, Видео, драка

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