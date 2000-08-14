» » Легендарный певец потерял сознание на сцене. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Легендарный певец потерял сознание на сцене. Видео

Легендарный певец потерял сознание на сцене. ВидеоВ США состоялся ожидаемый концерт певца Мэрилина Мэнсона.

49-летний эпатажный рок-певец Мэрилин Мэнсон дал концерт в американском городе Хьюстон. Во время своего выступления артист потерял сознание.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Однако сторонники рок-вокалиста насладились только несколькими песнями в его исполнении. Все потому, что артист был вынужден преждевременно уйти со сцены из-за плохого самочувствия, сообщает NME.

На кадрах, которые появились в сети видно, как Мэрилин Мэнсон, покачиваясь и вцепившись в микрофон, пытается спеть песню "Sweet Dreams", которая является кавером на композицию известной группы "Eurythmics". Однако завершить выступление ему так и не удалось: 49-летний Мэнсон потерял сознание. Эпатажный артист хотел встать и допеть, однако решил покинуть сцену.

Читайте также: В Киеве мужчина провалился в яму и потерял сознание

Многие зрители не поняли, что происходит. Ошарашенные люди только наблюдали за неожиданным инцидентом. Сразу после того, как Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцену вышел Роб Зомби, который был участником общего с артистом концерта. Певец объяснил поклонникам, что его коллега плохо себя чувствует.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мэнсон, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
     2827
     0

Похожие новости по теме

Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время концерта. Видео Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время концерта. Видео

Певец рухнул прямо на сцене.

Знаменитого рокера экстренно госпитализировали прямо со сцены. Видео Знаменитого рокера экстренно госпитализировали прямо со сцены. Видео

Мэнсона придавило декорацией во время концерта.

Вакарчук во время концерта потерял голос. Видео Вакарчук во время концерта потерял голос. Видео

В начале выступления у фронтмена группы Святослава Вакарчука пропал голос.

В Киеве водитель Skoda потерял сознание и протаранил иномарку. Видео В Киеве водитель Skoda потерял сознание и протаранил иномарку. Видео

Водитель Skoda госпитализирован.

Во время суда над Корбаном милиционер потерял сознание. Видео Во время суда над Корбаном милиционер потерял сознание. Видео

Сотрудник Титана потерял сознание во время суда над Корбаном.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх