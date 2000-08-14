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Установлен новый мировой рекорд Гиннеса по сборке кубика Рубика под водой. Видео

Установлен новый мировой рекорд Гиннеса по сборке кубика Рубика под водой. ВидеоМарчилашвили не доводилось собирать головоломку под водой.

Житель Тбилиси установил новый мировой рекорд Гиннеса по сборке кубиков Рубика под водой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

18-летний Вако Марчилашвили, совершив всего один вдох и уйдя под воду, сумел собрать шесть стандартных кубиков Рубика (3х3). Это заняло у него минуту и 44 секунды.

Местные СМИ сообщают, что до этого Марчилашвили не доводилось собирать головоломку под водой. Данный рекорд он установил с первой попытки.

Представители федерации зафиксировали результат для реестра национальных достижений, данные будут направлены для публикации в Книге рекордов Гиннесса.

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Ранее мировой рекорд принадлежал американцу Энтони Бруксу, который собрал пять кубиков Рубика под водой.

Грузинский рекордсмен также является двукратным чемпионом Грузии по собиранию кубиков Рубика.

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 Теги: рекорд Гиннеса, кубик Рубика, Видео

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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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