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Пограничники создали одежду для защиты собак от жары. Видео

Пограничники создали одежду для защиты собак от жары. Видео На собак надевают специальные носки.

Во Львовской области псам-пограничникам из-за жары одевают на лапы специальные носки, чтобы уберечь подушечки лап от раскаленного асфальта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Также носки одевают, чтобы когти собак не повредили покрытие авто или багаж во время осмотра.

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Пограничники говорят, что летом без носков их четвероногие напарники могут просто отказаться работать.

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 Теги: собаки, носки

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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