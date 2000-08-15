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По американской дороге проехала "летающая тарелка". Видео
В США заметили необычный автомобиль.
В последние месяцы на дорогах США творятся странные вещи – по ним ездят НЛО. Во всяком случае, так кажется некоторым водителям. Один из последних таких случаев произошел 5 августа в Джефферсонвилле, штат Индиана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
ViralHog на сервисе YouTube разместил видео, в котором показано совершенно непонятное транспортное средство, движущееся по дороге в окрестностях Джефферсонвилля. Причем оно двигалось достаточно медленно. О большой скорости говорить не приходится.
Похоже, что перед нами автомобиль инопланетян. Обратите внимание на стоп-сигналы на задней панели и на сигналы поворота. А вот номерных знаков почему-то нет. Наверное, инопланетяне ещё не успели зарегистрировать свое транспортное средство, после того, как прилетели на Землю.
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Внутри НЛО мы заметили фигуру, напоминающего инопланетянина из фантастических фильмов. Неужели это действительно инопланетянин? К сожалению, это НЛО быстро исчезло с дороги, и никому не удалось узнать, куда оно подевалось. Может быть, оно появится когда-нибудь и на украинских дорогах…
В последние месяцы на дорогах США творятся странные вещи – по ним ездят НЛО. Во всяком случае, так кажется некоторым водителям. Один из последних таких случаев произошел 5 августа в Джефферсонвилле, штат Индиана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
ViralHog на сервисе YouTube разместил видео, в котором показано совершенно непонятное транспортное средство, движущееся по дороге в окрестностях Джефферсонвилля. Причем оно двигалось достаточно медленно. О большой скорости говорить не приходится.
Похоже, что перед нами автомобиль инопланетян. Обратите внимание на стоп-сигналы на задней панели и на сигналы поворота. А вот номерных знаков почему-то нет. Наверное, инопланетяне ещё не успели зарегистрировать свое транспортное средство, после того, как прилетели на Землю.
Читайте также: Пограничники создали одежду для защиты собак от жары. Видео
Внутри НЛО мы заметили фигуру, напоминающего инопланетянина из фантастических фильмов. Неужели это действительно инопланетянин? К сожалению, это НЛО быстро исчезло с дороги, и никому не удалось узнать, куда оно подевалось. Может быть, оно появится когда-нибудь и на украинских дорогах…
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