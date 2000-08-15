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Захватывающие кадры: автомобиль выбрался из огненной ловушки. Видео

Захватывающие кадры: автомобиль выбрался из огненной ловушки. Видео Машина проехала сквозь горящий лес.

Житель Массачусетса Джастин Билтон и его пожилой отец Чарли едва не погибли в страшном пожаре в Национальном парке Глейшер в США, который начался из-за удара молнии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Мужчины путешествовали на автомобиле по стране и разбили лагерь в лесу, а уже на следующий день оказались в огненной ловушке. К спасению вела лишь единственная дорога.

Свой побег из горящего парка они сняли на видео. На кадрах слышно, как Джастина разбирает страх. Его отец пытается сохранять хладнокровие и успокаивает сына.

«Я думаю, мы сможем проехать», - говорит Чарли. «Папа, а если машина взорвется?» – спрашивает Джастин. «Тогда мы трупы. Просто продолжай вести», – отвечает отец.

Вскоре они въезжают в настоящее пекло. В лобовое стекло летят искры. Затем дорогу им преградило горящее дерево, и Чарли предлагает оттащить его, надев огнеупорные перчатки. На этом видео заканчивается.

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Позже Джастин рассказал журналистам, что они с отцом сумели добраться на машине до озера, где встретили работников парка. Им пришлось бросить автомобиль и спасаться на лодке.

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 Теги: лесной пожар, видео

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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