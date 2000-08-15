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В Киеве полиция спасла виновника ДТП от разъяренной толпы. Видео

В Киеве полиция спасла виновника ДТП от разъяренной толпы. Видео На место аварии прибыло четыре полицейских экипажа.

К месту массового ДТП на Днепровской набережной в Киеве сразу подошли люди, в основном жильцы ближайшего дома. Они услышали звук столкновения машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

От удара автомобили припаркованные у обочины выкинуло на газон. Обломки транспортных средств разлетелись на несколько метров. Больше всех пострадал Ford. Как рассказал его владелец, он находился на другой стороне улицы и самого столкновения не видел, но слышал.

Мужчина сразу перешел дорогу и увидел свой автомобиль полностью смятым. Восстановлению он не подлежит. У других двух автомобилей разбита задняя часть - отлетели бамперы, фары, вылетели задние окна. Станислав, водитель Hyundai, рассказал, что он находился в ближайшем доме, а увидев аварию сразу спустился.

По словам очевидцев, молодой парень-водитель BMW был в алкогольном или наркотическом опьянении. Он вышел из машины и поменял номера авто. Он также не признавал, что находился за рулем. Также у нарушителя был пистолет, который он выкинул. А другие свидетели аварии отмечают, что оружие водитель отдал одной из девушек-пассажирок.

Вскоре на место прибыли 4 экипажа полиции. Они стали опрашивать очевидцев и владельцев всех авто. Но свидетели ДТП начали настаивать, чтобы сразу задержали водителя BMW. Пока происходил конфликт правоохранителей и очевидцев, которые просили принять срочные меры, виновник ДТП попытался скрыться с места. Но не равнодушные люди быстро среагировали и словили его.

Полицейские посадили молодого человека в автомобиль и продолжили выяснять подробности аварии. Виновник ДТП должен был пройти тест на драгере, потому ждали, пока его привезут. Правоохранители отметили, что драгер один на весь район.

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Пока водитель BMW находился в машине полиции, две пассажирки стояли неподалеку. В это время толпа негодовала, опасаясь, что все это сойдет с рук виновнику и он останется безнаказанным. Если бы в пострадавших авто находились люди, то авария могла бы быть с пострадавшими, или жертвами.

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 Теги: Киев, авария

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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