Раздел: Видеоновости
В Киеве полиция спасла виновника ДТП от разъяренной толпы. Видео
На место аварии прибыло четыре полицейских экипажа.
К месту массового ДТП на Днепровской набережной в Киеве сразу подошли люди, в основном жильцы ближайшего дома. Они услышали звук столкновения машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
От удара автомобили припаркованные у обочины выкинуло на газон. Обломки транспортных средств разлетелись на несколько метров. Больше всех пострадал Ford. Как рассказал его владелец, он находился на другой стороне улицы и самого столкновения не видел, но слышал.
Мужчина сразу перешел дорогу и увидел свой автомобиль полностью смятым. Восстановлению он не подлежит. У других двух автомобилей разбита задняя часть - отлетели бамперы, фары, вылетели задние окна. Станислав, водитель Hyundai, рассказал, что он находился в ближайшем доме, а увидев аварию сразу спустился.
По словам очевидцев, молодой парень-водитель BMW был в алкогольном или наркотическом опьянении. Он вышел из машины и поменял номера авто. Он также не признавал, что находился за рулем. Также у нарушителя был пистолет, который он выкинул. А другие свидетели аварии отмечают, что оружие водитель отдал одной из девушек-пассажирок.
Вскоре на место прибыли 4 экипажа полиции. Они стали опрашивать очевидцев и владельцев всех авто. Но свидетели ДТП начали настаивать, чтобы сразу задержали водителя BMW. Пока происходил конфликт правоохранителей и очевидцев, которые просили принять срочные меры, виновник ДТП попытался скрыться с места. Но не равнодушные люди быстро среагировали и словили его.
Полицейские посадили молодого человека в автомобиль и продолжили выяснять подробности аварии. Виновник ДТП должен был пройти тест на драгере, потому ждали, пока его привезут. Правоохранители отметили, что драгер один на весь район.
Читайте также: По американской дороге проехала "летающая тарелка". Видео
Пока водитель BMW находился в машине полиции, две пассажирки стояли неподалеку. В это время толпа негодовала, опасаясь, что все это сойдет с рук виновнику и он останется безнаказанным. Если бы в пострадавших авто находились люди, то авария могла бы быть с пострадавшими, или жертвами.
К месту массового ДТП на Днепровской набережной в Киеве сразу подошли люди, в основном жильцы ближайшего дома. Они услышали звук столкновения машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
От удара автомобили припаркованные у обочины выкинуло на газон. Обломки транспортных средств разлетелись на несколько метров. Больше всех пострадал Ford. Как рассказал его владелец, он находился на другой стороне улицы и самого столкновения не видел, но слышал.
Мужчина сразу перешел дорогу и увидел свой автомобиль полностью смятым. Восстановлению он не подлежит. У других двух автомобилей разбита задняя часть - отлетели бамперы, фары, вылетели задние окна. Станислав, водитель Hyundai, рассказал, что он находился в ближайшем доме, а увидев аварию сразу спустился.
По словам очевидцев, молодой парень-водитель BMW был в алкогольном или наркотическом опьянении. Он вышел из машины и поменял номера авто. Он также не признавал, что находился за рулем. Также у нарушителя был пистолет, который он выкинул. А другие свидетели аварии отмечают, что оружие водитель отдал одной из девушек-пассажирок.
Вскоре на место прибыли 4 экипажа полиции. Они стали опрашивать очевидцев и владельцев всех авто. Но свидетели ДТП начали настаивать, чтобы сразу задержали водителя BMW. Пока происходил конфликт правоохранителей и очевидцев, которые просили принять срочные меры, виновник ДТП попытался скрыться с места. Но не равнодушные люди быстро среагировали и словили его.
Полицейские посадили молодого человека в автомобиль и продолжили выяснять подробности аварии. Виновник ДТП должен был пройти тест на драгере, потому ждали, пока его привезут. Правоохранители отметили, что драгер один на весь район.
Читайте также: По американской дороге проехала "летающая тарелка". Видео
Пока водитель BMW находился в машине полиции, две пассажирки стояли неподалеку. В это время толпа негодовала, опасаясь, что все это сойдет с рук виновнику и он останется безнаказанным. Если бы в пострадавших авто находились люди, то авария могла бы быть с пострадавшими, или жертвами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
98
0
Также советуем посмотреть
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
- Реакция собаки на запись своего "выступления" насмешила YouTube
- «Утечка мозгов»: Жириновский придумал «способ» остановить трудовую миграцию
- КМДА відхилила проект сучасної розв'язки на Шулявці
- Битва за Арктику и киберпространство
- В "ДНР" и "ЛНР" решили отложить выборы - СМИ
- Забавные гонки: в Берлине выбирали самого быстрого мопса
- Путин понял, что сидит на пороховой бочке
- Забавная реакция котов на отражение в зеркале
- Считанные дни остаются до Дня независимости
- Сеть в восторге от упитанного кота, обожающего стоять на задних лапах
- В Сети высмеяли свадебный подарок Путина главе МИД Австрии
- Судьба русского триллиона
- Пассажирское сообщение уничтожает Кремль
- В Украине стартовало производство артснарядов для ВСУ
- «Князь, где вы шлялись»: в Сети высмеяли российский лайнер, «заблудившийся» в
- Могучей агонии у великой державы не вышло
- Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
Оставьте свой комментарий