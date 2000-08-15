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Туркменский президент продемонстрировал навыки вождения. Видео
Глава государства самостоятельно переоборудовал внедорожник.
Появилось видео с подготовкой президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к ралли "Амуль-Хазар". Во время тренировки глава государства на самостоятельно построенном внедорожнике застрял в песке, но, "проявив чудеса изобретательности", смог выбраться из затора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Тестовый заезд подготовленного к гонкам внедорожника прошел в Каракумах. По словам Бердымухамедова, в автомобиле устранены все недоработки и он полностью соответствует международным стандартам.
О постройке гоночного внедорожника президентом Туркменистана сообщалось в июне текущего года. Глава государства самостоятельно переоборудовал внедорожник и внес в его конструкцию ряд изменений. Например, усилил бортовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки по бездорожью.
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Помимо этого, Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.
Появилось видео с подготовкой президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к ралли "Амуль-Хазар". Во время тренировки глава государства на самостоятельно построенном внедорожнике застрял в песке, но, "проявив чудеса изобретательности", смог выбраться из затора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Тестовый заезд подготовленного к гонкам внедорожника прошел в Каракумах. По словам Бердымухамедова, в автомобиле устранены все недоработки и он полностью соответствует международным стандартам.
О постройке гоночного внедорожника президентом Туркменистана сообщалось в июне текущего года. Глава государства самостоятельно переоборудовал внедорожник и внес в его конструкцию ряд изменений. Например, усилил бортовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки по бездорожью.
Читайте также: По американской дороге проехала "летающая тарелка". Видео
Помимо этого, Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.
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