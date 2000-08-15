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Туристу удалось снять лох-несское чудовище на камеру. Видео

Туристу удалось снять лох-несское чудовище на камеру. ВидеоЧерный «шестиметровый объект» двигался в воде с довольно большой скоростью.

Туристы, отдыхавшие в Шотландии, утверждают, что засняли на видео легендарное лох-несское чудовище, которое резвилось в озере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Некий черный «шестиметровый объект» двигался в воде с довольно большой скоростью - то ныряя, то снова выныривая на поверхность. Он напоминал большую змею.

«Мы с другом лежали, загорая на песке, и смеялись… Потом посмотрели на воду и увидели нечто необычное… Я включил свою видеокамеру. Мы не могли поверить тому, что увидели! Это было удивительно - чем бы оно ни было», - написал автор видео.

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Некоторые пользователи предположили, что это - волны от проследовавшего мима судна. Однако оператор видео утверждает, что никаких лодок и кораблей поблизости не было.

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 Теги: лох-несское чудовище, видео

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Сегодня, 10:05 » Автор: Ирина Шевченко
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