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На Черкасчине осудили антиукраинского пропагандиста. Видео
Злоумышленник призывал к насильственному изменению конституционного строя
Суд в Черкасской области приговорил к условному сроку задержанного СБУ антиукраинского интернет-пропагандиста.
Как сообщается, он занимался прокремлевской агитацией в социальных сетях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Смелы на персональных страницах соцсетей размещал сообщения с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.
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Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.
Суд в Черкасской области приговорил к условному сроку задержанного СБУ антиукраинского интернет-пропагандиста.
Как сообщается, он занимался прокремлевской агитацией в социальных сетях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Смелы на персональных страницах соцсетей размещал сообщения с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.
Читайте также: Во Львове антиукраинского блогера забросали помидорами. Видео
Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.
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