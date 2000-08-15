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На Черкасчине осудили антиукраинского пропагандиста. Видео

На Черкасчине осудили антиукраинского пропагандиста. ВидеоЗлоумышленник призывал к насильственному изменению конституционного строя

Суд в Черкасской области приговорил к условному сроку задержанного СБУ антиукраинского интернет-пропагандиста.

Как сообщается, он занимался прокремлевской агитацией в социальных сетях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Смелы на персональных страницах соцсетей размещал сообщения с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

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Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.

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 Теги: антиукраинская пропаганда, суд

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Сегодня, 11:28 » Автор: Ирина Шевченко
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