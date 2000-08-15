Раздел: Видеоновости
Камера наблюдения засняла дерзкий угон авто в Днепре. Видео
Полиция обнародовала видео с похищением машины на проспекте Днепра.
Мужчины похитили автомобиль, который был припаркован на проспекте с оживленным движением.
Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днепр.
В Днепре двое мужчин похитили пять автомобилей.
Последний факт завладения автомобилем произошел 18 августа на пр. Слобожанской. С помощью "кодграберу" мужчины угнали автомобиль Mercedes-Benz. Момент похищения зафиксировала камера видеонаблюдение.
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С июня 2018 похитители скрываются от правоохранительных органов и находятся в розыске. Им заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).
Мужчины похитили автомобиль, который был припаркован на проспекте с оживленным движением.
Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днепр.
В Днепре двое мужчин похитили пять автомобилей.
Последний факт завладения автомобилем произошел 18 августа на пр. Слобожанской. С помощью "кодграберу" мужчины угнали автомобиль Mercedes-Benz. Момент похищения зафиксировала камера видеонаблюдение.
Читайте также: Дерзкий угон в Днепре: неизвестный напал с ножом на таксиста
С июня 2018 похитители скрываются от правоохранительных органов и находятся в розыске. Им заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).
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