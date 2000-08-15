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Раздел: Видеоновости  
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В Германии Путину устроили "теплый" прием. Видео

В Германии Путину устроили "теплый" прием. ВидеоАктивисты выкрикивают "Путин убийца" "Путин террорист".

В сеть попало видео, как в Германии встречают кортеж российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На видео видно, как окружен охраной и полицией автомобиль Путина, освистывают активисты с российскими, украинскими и сирийскими флагами.

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Напомним, это видео было снято 18 августа, когда Путин спешил на встречу к канцлеру Германии Ангеле Меркель во дворец Мезебург.

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 Теги: Германия, Видео, Путин

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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