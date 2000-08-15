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В Запорожье маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в аварии. Видео

В Запорожье маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в аварии. ВидеоНикто из пассажиров не пострадал.

Сегодня, 21 августа, по дороге на с. Водяное через село Мичурина, что в Каменско-Днепровском районе произошла очередная авария с участием маршрутного такси.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.zp.ua.

Очевидцы утверждают, что причиной аварии могла стать горевшая у дороги трава – из-за дыма видимость на дороге была нулевой.

Так, автобус «Богдан» двигался в сторону Каменки Днепровской. Из-за облака дыма он не смог дальше ехать и остановился. В это время в него врезался автомобиль ВАЗ 2106.

Отмечается, что водитель легковушки также из-за задымленности не увидел автобус, поэтому и не смог вовремя затормозить.

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По предварительным данным, в автобусе находились 20 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. А вот водителя ВАЗа госпитализировали в больницу.

В результате аварии, на данном участке дороги было затруднено движение.

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 Теги: ДТП, Запорожье, авария, видео

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Сегодня, 21:01 » Автор: Едгар Букмирза
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