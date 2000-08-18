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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали момент обвала моста в Генуе. Видео

В Сети показали момент обвала моста в Генуе. ВидеоВ результате крушения погибли 43 человека.

Обрушение моста Моранди в итальянском городе Генуя, в результате которого погибли 43 человека, попало на видео. Местная власть опубликовала кадры с камер наблюдения, установленных на мосту.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

14 августа обрушился автомобильный мост в Генуе. В результате крушения секции моста погибли 43 человека, среди пострадавших - двое украинцев, у украинки сломан позвоночник, но она будет ходить.

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Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании и заявил о подготовке гражданского иска против компании-оператора моста.

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 Теги: Видео, Генуя

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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