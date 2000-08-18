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Раздел: Видеоновости  
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Туристы сняли на камеру необычное существо. Видео

Туристы сняли на камеру необычное существо. ВидеоОн напоминал большую змею.

Туристы, отдыхавшие в Шотландии, утверждают, что засняли на видео легендарное лох-несское чудовище, которое резвилось в озере. Некий черный «шестиметровый объект» двигался в воде с довольно большой скоростью - то ныряя, то снова выныривая на поверхность.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

«Мы с другом лежали, загорая на песке, и смеялись… Потом посмотрели на воду и увидели нечто необычное… Я включил свою видеокамеру. Мы не могли поверить тому, что увидели! Это было удивительно - чем бы оно ни было», - написал автор видео.

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Некоторые пользователи предположили, что это - волны от проследовавшего мима судна. Однако оператор видео утверждает, что никаких лодок и кораблей поблизости не было.


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 Теги: Туристы, существо, Видео

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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