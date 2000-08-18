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В Сети появился трейлер нового фильма Netflix. Видео
Фильм будет называться "Король вне закона".
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Король вне закона. Видео появилось на Уoutube в понедельник, 20 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сюжет ленты разворачивается в XIV веке. Англия захватила власть в Шотландии и провозгласила ее короля Роберта I Брюса незаконным правителем. Сверженный монарх организовывает восстание, чтобы вернуть контроль над страной.
Главного героя - шотландского короля Роберта Брюса - сыграл голливудский актер Крис Пайн.
Режиссер фильма - Дэвид Маккензи. В ленте также снимались Аарон Тейлор-Джонсон, Флоренс Пью и Стивен Диллейн.
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Фильм будет опубликован на стриминговом сервисе 9 ноября.
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Король вне закона. Видео появилось на Уoutube в понедельник, 20 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сюжет ленты разворачивается в XIV веке. Англия захватила власть в Шотландии и провозгласила ее короля Роберта I Брюса незаконным правителем. Сверженный монарх организовывает восстание, чтобы вернуть контроль над страной.
Главного героя - шотландского короля Роберта Брюса - сыграл голливудский актер Крис Пайн.
Режиссер фильма - Дэвид Маккензи. В ленте также снимались Аарон Тейлор-Джонсон, Флоренс Пью и Стивен Диллейн.
Читайте также: Туркменский президент продемонстрировал навыки вождения. Видео
Фильм будет опубликован на стриминговом сервисе 9 ноября.
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