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В Сети появился трейлер нового фильма Netflix. Видео

В Сети появился трейлер нового фильма Netflix. Видео Фильм будет называться "Король вне закона".

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Король вне закона. Видео появилось на Уoutube в понедельник, 20 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сюжет ленты разворачивается в XIV веке. Англия захватила власть в Шотландии и провозгласила ее короля Роберта I Брюса незаконным правителем. Сверженный монарх организовывает восстание, чтобы вернуть контроль над страной.

Главного героя - шотландского короля Роберта Брюса - сыграл голливудский актер Крис Пайн.

Режиссер фильма - Дэвид Маккензи. В ленте также снимались Аарон Тейлор-Джонсон, Флоренс Пью и Стивен Диллейн.

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Фильм будет опубликован на стриминговом сервисе 9 ноября.

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 Теги: трейлер, фильм

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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