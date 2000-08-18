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Так выглядит автомобиль "Волга" в наилучшем состоянии. Видео
Пробег машины составляет всего 74 километра.
В это трудно поверить, но в одном из гараже Калужской области этим летом была найдена «Волга» ГАЗ-24-10, выпущенная в 1989 году. За три десятилетия на ней практически не ездили – пробег на момент находки был почти нулевой, всего 67 км. Ребята из проекта «Ретрорембазы» не удержались и проехали на машине несколько километров – теперь на одометре 74 км, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Как рассказал хозяин машины, она ему досталась от отца, который приобрел ее у первого владельца – летчика. Автомобиль долгое время простоял в ангаре, а потом в гараже. Теперь вот ГАЗ-24-10 нашла новых владельцев – коллекционеров ретротехники.
Машина просто в идеальном состоянии. Места крепления наружных зеркал заклеены еще заводским скотчем, а в багажнике – родная бумажка с номером краски. Совершенно новый и комплект запасного инструмента со шприцем для смазки.
Вот только после длительного хранения в гараже хозяин, продавая машину, решил ее помыть на мойке высокого давления. В итоге пострадала краска на кожухе воздушного фильтра. Однако это мелочи.
В данном случае «Волга» ГАЗ-24-10 оснащена дефорсированным двигателем ЗМЗ-4021, который мог работать на низкооктановом бензине А-76.
Напомним, что ГАЗ-2410 выпускался с 1985 года. Внешне машина отличалась от просто ГАЗ-24 решеткой радиатора из черной пластмассы, а также дверями без форточек и с утопленными наружными ручками (двери взяты от ГАЗ-3102). В салоне также было немало изменений – более удобные руль и сиденья, иная комбинация приборов.
Основное отличие под капотом – двигатель ЗМЗ-402. Здесь уже стояла бесконтактная система зажигания, иной впускной коллектор и подогреваемый карбюратор К151. Воздушный фильтр получил сменный фильтрующий элемент. Машина также комплектовалась вакуумным усилителем тормозов.
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В конце 80-х годов Волга ГАЗ-24-10 официально продавалась за 16 тыс. рублей. На черном рынке цена стартовала с 25 тыс. рублей. За сколько машину купили сегодня ребята из «Ретрорембазы» не разглашают.
В это трудно поверить, но в одном из гараже Калужской области этим летом была найдена «Волга» ГАЗ-24-10, выпущенная в 1989 году. За три десятилетия на ней практически не ездили – пробег на момент находки был почти нулевой, всего 67 км. Ребята из проекта «Ретрорембазы» не удержались и проехали на машине несколько километров – теперь на одометре 74 км, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Как рассказал хозяин машины, она ему досталась от отца, который приобрел ее у первого владельца – летчика. Автомобиль долгое время простоял в ангаре, а потом в гараже. Теперь вот ГАЗ-24-10 нашла новых владельцев – коллекционеров ретротехники.
Машина просто в идеальном состоянии. Места крепления наружных зеркал заклеены еще заводским скотчем, а в багажнике – родная бумажка с номером краски. Совершенно новый и комплект запасного инструмента со шприцем для смазки.
Вот только после длительного хранения в гараже хозяин, продавая машину, решил ее помыть на мойке высокого давления. В итоге пострадала краска на кожухе воздушного фильтра. Однако это мелочи.
В данном случае «Волга» ГАЗ-24-10 оснащена дефорсированным двигателем ЗМЗ-4021, который мог работать на низкооктановом бензине А-76.
Напомним, что ГАЗ-2410 выпускался с 1985 года. Внешне машина отличалась от просто ГАЗ-24 решеткой радиатора из черной пластмассы, а также дверями без форточек и с утопленными наружными ручками (двери взяты от ГАЗ-3102). В салоне также было немало изменений – более удобные руль и сиденья, иная комбинация приборов.
Основное отличие под капотом – двигатель ЗМЗ-402. Здесь уже стояла бесконтактная система зажигания, иной впускной коллектор и подогреваемый карбюратор К151. Воздушный фильтр получил сменный фильтрующий элемент. Машина также комплектовалась вакуумным усилителем тормозов.
Читайте также: Полиция показала запись с места преступления в Одессе. Видео
В конце 80-х годов Волга ГАЗ-24-10 официально продавалась за 16 тыс. рублей. На черном рынке цена стартовала с 25 тыс. рублей. За сколько машину купили сегодня ребята из «Ретрорембазы» не разглашают.
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