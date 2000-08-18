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Редкая болезнь вывернула ноги американца. Видео

Редкая болезнь вывернула ноги американца. Видео Редкий синдром впервые проявился у мужчины в 14 лет.

57-летний Мозес Ланхем может вывернуть суставы своих ног на 180 градусов и при этом ходить в таком состоянии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Из-за этой необычной способности Мозес получил прозвище "Мистер Эластик" и на его счету два трюка с вывернутыми ногами, которые вошли в Книгу Рекордов Гиннесса.

Выполнять "трюки" Мозесу помогает врожденная аномалия в ногах - двойные хрящи и дополнительные ткани в коленях, бедрах и в лодыжках.

С вывернутыми ногами мужчина выглядит скорее замаскированным пришельцем, чем человеком. Особенно жутковато наблюдать его походку на видео.

По словам Ланхема он единственный человек в мире, который может выполнять такие выворачивания ног. При этом мужчина не испытывает никаких физических проблем, ему не больно и он не чувствует дискомфорта.

Более того Ланхем говорит, что для него ходить с вывернутыми ногами иногда даже удобнее.

Когда люди впервые видят как житель Мичигана проделывает такие номера, многим становится плохо, им кажется, что у мужчины вот вот сломаются колени.

Сын Ланхема по имени Трей кстати унаследовал генетическую аномалию и у него такие же гибкие суставы в ногах. Но он пока не может разворачивать ноги на 180 градусов как его отец. Кроме того Трейю больно, когда он делает сильный разворот.

Впервые о своих аномально гибких ногах, Мозес Ланхем узнал в 14-летнем возрасте, после того как упал с высоты во время лазания по канату на уроке физкультуры. Он неудачно приземлился на ноги, вывернув один сустав, и поначалу решил, что ему нужна срочная медпомощь.

Но потом оказалось, что у него ничего не болит и что он может самостоятельно вернуть сустав на место, а потом снова развернуть ногу в "вывихнутом" положении. Эта "суперспособность" очень обрадовала подростка и он начал смешить одноклассников.

Когда Мозес закончил школу, то решил стать акробатом и зарабатывать на своих гибких ногах деньги.

Врачи называют подобную аномалию синдромом гипермобильности суставов. Встречается он достаточно часто, но у большинства людей проявляется лишь в том, что люди могут сильно выгибать пальцы в обратную сторону.

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Также синдром часто сопровождается хрустом в суставах и болезненными ощущениями. В России гипермобильность выявляется у 8-12% населения.

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 Теги: ноги, видео

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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