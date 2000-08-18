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Редкая болезнь вывернула ноги американца. Видео
Редкий синдром впервые проявился у мужчины в 14 лет.
57-летний Мозес Ланхем может вывернуть суставы своих ног на 180 градусов и при этом ходить в таком состоянии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Из-за этой необычной способности Мозес получил прозвище "Мистер Эластик" и на его счету два трюка с вывернутыми ногами, которые вошли в Книгу Рекордов Гиннесса.
Выполнять "трюки" Мозесу помогает врожденная аномалия в ногах - двойные хрящи и дополнительные ткани в коленях, бедрах и в лодыжках.
С вывернутыми ногами мужчина выглядит скорее замаскированным пришельцем, чем человеком. Особенно жутковато наблюдать его походку на видео.
По словам Ланхема он единственный человек в мире, который может выполнять такие выворачивания ног. При этом мужчина не испытывает никаких физических проблем, ему не больно и он не чувствует дискомфорта.
Более того Ланхем говорит, что для него ходить с вывернутыми ногами иногда даже удобнее.
Когда люди впервые видят как житель Мичигана проделывает такие номера, многим становится плохо, им кажется, что у мужчины вот вот сломаются колени.
Сын Ланхема по имени Трей кстати унаследовал генетическую аномалию и у него такие же гибкие суставы в ногах. Но он пока не может разворачивать ноги на 180 градусов как его отец. Кроме того Трейю больно, когда он делает сильный разворот.
Впервые о своих аномально гибких ногах, Мозес Ланхем узнал в 14-летнем возрасте, после того как упал с высоты во время лазания по канату на уроке физкультуры. Он неудачно приземлился на ноги, вывернув один сустав, и поначалу решил, что ему нужна срочная медпомощь.
Но потом оказалось, что у него ничего не болит и что он может самостоятельно вернуть сустав на место, а потом снова развернуть ногу в "вывихнутом" положении. Эта "суперспособность" очень обрадовала подростка и он начал смешить одноклассников.
Когда Мозес закончил школу, то решил стать акробатом и зарабатывать на своих гибких ногах деньги.
Врачи называют подобную аномалию синдромом гипермобильности суставов. Встречается он достаточно часто, но у большинства людей проявляется лишь в том, что люди могут сильно выгибать пальцы в обратную сторону.
Читайте также: Полиция показала запись с места преступления в Одессе. Видео
Также синдром часто сопровождается хрустом в суставах и болезненными ощущениями. В России гипермобильность выявляется у 8-12% населения.
57-летний Мозес Ланхем может вывернуть суставы своих ног на 180 градусов и при этом ходить в таком состоянии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Из-за этой необычной способности Мозес получил прозвище "Мистер Эластик" и на его счету два трюка с вывернутыми ногами, которые вошли в Книгу Рекордов Гиннесса.
Выполнять "трюки" Мозесу помогает врожденная аномалия в ногах - двойные хрящи и дополнительные ткани в коленях, бедрах и в лодыжках.
С вывернутыми ногами мужчина выглядит скорее замаскированным пришельцем, чем человеком. Особенно жутковато наблюдать его походку на видео.
По словам Ланхема он единственный человек в мире, который может выполнять такие выворачивания ног. При этом мужчина не испытывает никаких физических проблем, ему не больно и он не чувствует дискомфорта.
Более того Ланхем говорит, что для него ходить с вывернутыми ногами иногда даже удобнее.
Когда люди впервые видят как житель Мичигана проделывает такие номера, многим становится плохо, им кажется, что у мужчины вот вот сломаются колени.
Сын Ланхема по имени Трей кстати унаследовал генетическую аномалию и у него такие же гибкие суставы в ногах. Но он пока не может разворачивать ноги на 180 градусов как его отец. Кроме того Трейю больно, когда он делает сильный разворот.
Впервые о своих аномально гибких ногах, Мозес Ланхем узнал в 14-летнем возрасте, после того как упал с высоты во время лазания по канату на уроке физкультуры. Он неудачно приземлился на ноги, вывернув один сустав, и поначалу решил, что ему нужна срочная медпомощь.
Но потом оказалось, что у него ничего не болит и что он может самостоятельно вернуть сустав на место, а потом снова развернуть ногу в "вывихнутом" положении. Эта "суперспособность" очень обрадовала подростка и он начал смешить одноклассников.
Когда Мозес закончил школу, то решил стать акробатом и зарабатывать на своих гибких ногах деньги.
Врачи называют подобную аномалию синдромом гипермобильности суставов. Встречается он достаточно часто, но у большинства людей проявляется лишь в том, что люди могут сильно выгибать пальцы в обратную сторону.
Читайте также: Полиция показала запись с места преступления в Одессе. Видео
Также синдром часто сопровождается хрустом в суставах и болезненными ощущениями. В России гипермобильность выявляется у 8-12% населения.
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