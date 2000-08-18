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Мощное землетрясение сотрясло Венесуэлу. Видео
О жертвах стихии информация не поступала.
На севере Венесуэлы в штате Сукре произошло землетрясение магнитудой 7,3.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Толчки были зафиксированы в 00.31 среды, 22 августа, по киевскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 112 километров.
Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Очевидцы происшествия публикуют видео в социальных сетях. Отмечается, что подземные толчки ощущались по всей стране, в том числе в Каракасе.
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Как видно на записях, землетрясение продолжалось несколько десятков секунд, множество людей вышли на улицы.
На севере Венесуэлы в штате Сукре произошло землетрясение магнитудой 7,3.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Толчки были зафиксированы в 00.31 среды, 22 августа, по киевскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 112 километров.
Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Очевидцы происшествия публикуют видео в социальных сетях. Отмечается, что подземные толчки ощущались по всей стране, в том числе в Каракасе.
Читайте также: Мощное землетрясение сотрясло Турцию
Как видно на записях, землетрясение продолжалось несколько десятков секунд, множество людей вышли на улицы.
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