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Мощное землетрясение сотрясло Венесуэлу. Видео

Мощное землетрясение сотрясло Венесуэлу. ВидеоО жертвах стихии информация не поступала.

На севере Венесуэлы в штате Сукре произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Толчки были зафиксированы в 00.31 среды, 22 августа, по киевскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 112 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Очевидцы происшествия публикуют видео в социальных сетях. Отмечается, что подземные толчки ощущались по всей стране, в том числе в Каракасе.

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Как видно на записях, землетрясение продолжалось несколько десятков секунд, множество людей вышли на улицы.

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 Теги: землетрясение, Венесуэла

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Сегодня, 09:03 » Автор: Ирина Шевченко
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