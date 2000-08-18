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В Киеве активисты подрались с охранниками стройки. Видео

В Киеве активисты подрались с охранниками стройки. ВидеоВ столице набрал обороты новый строительный скандал.

Вчерашний вторник, 21 августа ознаменовался новыми мощными и массовыми жестокими разборками между столичными активистами и застройщиками жилого дома 68 по улице Жилянской в Голосеевском районе.

О жуткой потасовке пишет Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.

Назвавшийся Петром Михайленко руководитель местных активистов рассказал следующее. На Жилянской, 68 жилая многоэтажка возводится на незаконных основаниях.

Судебная инстанция вынесла решение о запрете стройки и запретила продавать жилье. Однако застройщик продолжил работы, и жители окружающих домов решили сами разобраться с нарушителями.

Поэтому вчера здесь вспыхнула жестокая драка между активистами и охранниками стройплощадки. Активисты вырвали доски забора по всему периметру и сквозь прорехи делали попытки добраться до охранников. Прогремел взрыв, кто-то швырнул взрывной пакет.

За потасовкой молча наблюдали правоохранители, но ничего не предпринимали.

Внезапно кто-то брызнул баллончиком со слезоточивым газом. Едкая жидкость попала в глаза представителям СМИ, нескольким жителям и охранникам стройплощадки и даже полицейским.

Во время беспорядков один мужчина пытался снять все на видеокамеру своего телефона, но ему разбили аппарат. Зачинщики драки перегородили автотрассу Жилянской и ревностно следили, чтобы никто не проехал.

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Через некоторое время активисты покинули стройку, оставив разрушенное ограждение.

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 Теги: стройка в Киеве, скандал

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Сегодня, 10:37 » Автор: Ирина Шевченко
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