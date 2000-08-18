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Раздел: Видеоновости  
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Хит Сети: мужчина "оседлал" огромную волну на надувном матрасе. Видео

Хит Сети: мужчина "оседлал" огромную волну на надувном матрасе. ВидеоАмериканец стал звездой соцсетей.

Американец покорил 4-метровую волну на надувном матрасе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Мужчина, отдыхавший на побережье Южной Калифорнии, стал звездой соцсетей.

Его минуту славы сняли очевидцы, сопровождая съемку одобрительными возгласами и овациями.

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В то же время профессиональных серферов, которые были рядом, беспощадно смыло водным потоком.

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 Теги: серфинг, надувной матрас

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Сегодня, 12:23 » Автор: Ирина Шевченко
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