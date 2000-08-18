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Хит Сети: мужчина "оседлал" огромную волну на надувном матрасе. Видео
Американец стал звездой соцсетей.
Американец покорил 4-метровую волну на надувном матрасе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Мужчина, отдыхавший на побережье Южной Калифорнии, стал звездой соцсетей.
Его минуту славы сняли очевидцы, сопровождая съемку одобрительными возгласами и овациями.
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В то же время профессиональных серферов, которые были рядом, беспощадно смыло водным потоком.
Американец покорил 4-метровую волну на надувном матрасе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Мужчина, отдыхавший на побережье Южной Калифорнии, стал звездой соцсетей.
Его минуту славы сняли очевидцы, сопровождая съемку одобрительными возгласами и овациями.
Читайте также: Жириновский, развалившийся на матрасе: свежие мемы
В то же время профессиональных серферов, которые были рядом, беспощадно смыло водным потоком.
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