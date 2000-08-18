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Украинцы произвели настоящий фурор на талант-шоу в США. Видео

Украинцы произвели настоящий фурор на талант-шоу в США. ВидеоНа Ютуб-канале шоу номер собрал более 100 тысяч просмотров.

Украинская команда на шоу "America's Got Talent" (В Америке есть таланты) вновь покорила зрителей.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

В частности, над номером украинцев работали команды Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский) и компания PROFI LTD.

На официальном Ютуб-канале шоу номер собрал более 100 тысяч просмотров.

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Отметим, что это уже второй этап конкурса. Отборочный тур в проект команда прошла несколько месяцев назад, получив четыре "Да" от жюри 13-го сезона.

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 Теги: America's Got Talent, украинцы

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Сегодня, 13:57 » Автор: Ирина Шевченко
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