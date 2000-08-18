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В Сети набирает популярность опасный "огненный" флешмоб. Видео

В Сети набирает популярность опасный "огненный" флешмоб. ВидеоВ США появилась первая пострадавшая от опасного флешмоба Fire challenge.

В Детройте, штат Мичиган, США 12-летняя девочка подожгла себя и получила сильнейшие ожоги. Подросток пошла на это из-за набирающей популярность флешмоба Fire challenge.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Тимия Ландерс поступила в больницу с ожогами по всему телу. По словам ее матери, девочка сидела с несколькими друзьями в своей комнате. Через некоторое время женщина услышала ужасный крик и увидела пылающую дочь.

Девочка получила сильные ожоги, она с трудом двигается и говорит. Подростку предстоит три операции и несколько месяцев в больнице.

Суть смертельного флешмоба в том, чтобы облить себя горючей жидкостью, а потом самостоятельно потушить пламя.

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В Сети подобные ролики появились еще несколько лет назад, но сейчас флешмоб заново "воскрес".



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 Теги: Fire challenge, пострадавшая

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Сегодня, 17:02 » Автор: Ирина Шевченко
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