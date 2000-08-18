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В России загорелся пассажирский самолет. Видео
Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи.
В России прямо в небе у пассажирского самолета загорелся один из двигателей, и воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт. Самолет направлялся из Уфы в Сочи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Как сообщили российскому "Интерфаксу" в экстренных службах, "после вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", и командир принял решение об экстренной посадке.
В свою очередь в Telegram-канале Mash отмечают, что возгорание двигателя не вызвало волнения и паники среди пассажиров – они снимали пожар на видео, спокойно беседуя об отпуске.
"Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи, однако они оказались снова в Уфе, – все из-за пожара в левом двигателе. Продолжать полет было невозможно, и машину вернули на землю. Там ее встречали отряды пожарных и скорые. С помощью надувных трапов пассажиров эвакуировали из самолета", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Токио на взлете загорелся пассажирский самолет
Как сообщалось еще в июне, в российском аэропорту загорелось шасси у пассажирского самолета. Из самолета пришлось эвакуировать 21 человека, в том числе 19 пассажиров. Никто из находившихся в самолете не пострадал.
В России прямо в небе у пассажирского самолета загорелся один из двигателей, и воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт. Самолет направлялся из Уфы в Сочи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Как сообщили российскому "Интерфаксу" в экстренных службах, "после вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", и командир принял решение об экстренной посадке.
В свою очередь в Telegram-канале Mash отмечают, что возгорание двигателя не вызвало волнения и паники среди пассажиров – они снимали пожар на видео, спокойно беседуя об отпуске.
"Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи, однако они оказались снова в Уфе, – все из-за пожара в левом двигателе. Продолжать полет было невозможно, и машину вернули на землю. Там ее встречали отряды пожарных и скорые. С помощью надувных трапов пассажиров эвакуировали из самолета", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Токио на взлете загорелся пассажирский самолет
Как сообщалось еще в июне, в российском аэропорту загорелось шасси у пассажирского самолета. Из самолета пришлось эвакуировать 21 человека, в том числе 19 пассажиров. Никто из находившихся в самолете не пострадал.
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