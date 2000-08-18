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В России загорелся пассажирский самолет. Видео

В России загорелся пассажирский самолет. ВидеоПассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи.

В России прямо в небе у пассажирского самолета загорелся один из двигателей, и воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт. Самолет направлялся из Уфы в Сочи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Как сообщили российскому "Интерфаксу" в экстренных службах, "после вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", и командир принял решение об экстренной посадке.

В свою очередь в Telegram-канале Mash отмечают, что возгорание двигателя не вызвало волнения и паники среди пассажиров – они снимали пожар на видео, спокойно беседуя об отпуске.

"Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи, однако они оказались снова в Уфе, – все из-за пожара в левом двигателе. Продолжать полет было невозможно, и машину вернули на землю. Там ее встречали отряды пожарных и скорые. С помощью надувных трапов пассажиров эвакуировали из самолета", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось еще в июне, в российском аэропорту загорелось шасси у пассажирского самолета. Из самолета пришлось эвакуировать 21 человека, в том числе 19 пассажиров. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

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 Теги: Россия, Видео, самолет

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Сегодня, 18:20 » Автор: Едгар Букмирза
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