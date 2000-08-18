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Украинцы поразили зрителей американского шоу талантов. Видео

Украинцы поразили зрителей американского шоу талантов. ВидеоПерформанс был исполнен на очередном этапе конкурса в прямом эфире.

Перформанс украинца был исполнен на очередном этапе конкурса в прямом эфире.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Украинцы удивляют на шоу America`s Got Talent. Накануне вечером на шоу выступил известный украинский постановщик и хореограф Константин Томильченко.

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Константин Томильченко говорит, что их проект – это "кино в живом эфире, синтез технологий и сценического искусства".

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 Теги: Украинцы, шоу талантов, Видео

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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