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Раздел: Видеоновости  
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В Японии сделали уникальный прибор для мойки тарелок. Видео

В Японии сделали уникальный прибор для мойки тарелок. ВидеоТакой прибор многим бы подошел.

Ты ненавидишь мыть посуду и не хочешь (или не можешь) пользоваться посудомойкой? Выход есть – купить портативную посудомойку, которую можно где угодно использовать для мойки тарелок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgeek.

Удивительный кухонный гаджет выпустила японская компания Thanko.

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Он получил название Kurasa Wash и предназначен для тех, кому лень вручную мыть посуду. Цена – всего 88 долларов. При этом прибор способен работать без подзарядки в течение 1-го часа.

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 Теги: видео, Япония, гаджет

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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