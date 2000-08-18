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Камеры в США зафиксировали падение метеора. Видео

Камеры в США зафиксировали падение метеора. Видео Редкое явление сняли сразу с нескольких ракурсов.

Жители штата Алабама стали свидетелями яркого небесного шоу. 17 августа очевидцы и шесть метеорных камер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) смогли заснять на видео падение огненного шара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Очевидцы рассказывают, что увиденное ими в ту ночь было поистине впечатляющим и пугающим. Как отметили эксперты, падение космического тела было совсем нетипичным, так полет болида прекрасно просматривался, несмотря на затянутое плотными тучами небо. Тело отличалось особой светимостью, которая превосходила яркость Луны в 40 раз.

По данным НАСА, вспышка метеорита была замечена на высоте около 93 км в районе поселения Теркитаун к северо-востоку от Гадсдена. Небесное тело падало со скоростью более 86,4 км/ч и разлетелось на отдельные части на высоте около 29 км над землей. По предварительным данным, диаметр астероида составил приблизительно 183 см. Сейчас специалисты НАСА ищут возможные осколки, которые могли не сгореть в атмосфере.

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Пылающий метеорит видели также жители Теннесси, Джорджии и Северной Каролины.

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 Теги: США, метеор

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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