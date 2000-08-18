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Порошенко посетил репетицию парада. Видео

Порошенко посетил репетицию парада. Видео Парад пройдет 24 августа на Майдане Независимости.

Глава государства принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины.
Президент Украины Петр Порошенко в среду, 22 августа, принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада", - написал президент.

Министр обороны Степан Полторак ранее сообщил, что 24 августа на Майдане Независимости в торжественных мероприятиях по случаю празднования 27 годовщины независимости Украины и 100-летия украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

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По его словам, в параде будут задействованы 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения. В частности, на параде в этом году будут представлены артиллерийская система Гиацинт-Б, самоходная гаубица Богдана. Впервые с 2009 года участие в параде примет военная авиация.

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 Теги: Порошенко, репетиция

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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