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Так будет выглядеть уникальный электрокар Opel. Видео
Машина будет поддерживать беспроводную зарядку.
Новый электрический кроссовер Opel GT X Experimental компании Opel, призван положить начало нового направления развития моделей автопроизводителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
Новый концепт представляет из себя компактный, пятидверный кроссовер. Среди новшеств, отсутствие центральной стойки с задними дверями для большей безопасности пассажиров, а также увеличение колесной базы для большего размера.
Полностью электрический автомобиль с батареей на 50 кВтч, можно заряжать беспроводным индуктивным способом. К 2024 году, кампания Opel хочет полностью перевести бренд на такую модель, а также устанавливать систему Level 3, при которой будет лишь частичная автономность.
Дизайн машины будет выполнен в фирменной серо-черно-желтой схеме, с новыми минималистичными панелями. К 2021 году, кампания рассчитывает на 40% продажу от общего количества данного концепта.
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Такие бренды как Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS планируют электрифицировать все свои автомобили уже к 2025 году.
Новый электрический кроссовер Opel GT X Experimental компании Opel, призван положить начало нового направления развития моделей автопроизводителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
Новый концепт представляет из себя компактный, пятидверный кроссовер. Среди новшеств, отсутствие центральной стойки с задними дверями для большей безопасности пассажиров, а также увеличение колесной базы для большего размера.
Полностью электрический автомобиль с батареей на 50 кВтч, можно заряжать беспроводным индуктивным способом. К 2024 году, кампания Opel хочет полностью перевести бренд на такую модель, а также устанавливать систему Level 3, при которой будет лишь частичная автономность.
Дизайн машины будет выполнен в фирменной серо-черно-желтой схеме, с новыми минималистичными панелями. К 2021 году, кампания рассчитывает на 40% продажу от общего количества данного концепта.
Читайте также: На трассе в Нюрбургринге заметили новую модель Mercedes
Такие бренды как Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS планируют электрифицировать все свои автомобили уже к 2025 году.
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