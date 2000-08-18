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По улицам Киева везли сломанный танк
Техника сломалась на репетиции парада ко Дню Независимости.
В Киеве пришлось эвакуировать танк, который ехал на генеральную репетицию парада ко Дню независимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
"Военная техника, которая направлялась на репетицию парада, требовала технической помощи. К ней подъехал автомобиль технической поддержки ВСУ.
Некоторое время там происходили технические мероприятия, впоследствии машину эвакуировали в военную часть", - сообщил начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник.
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Мотузяник добавил, что это событие не повлияет на участие танка в параде.
В Киеве пришлось эвакуировать танк, который ехал на генеральную репетицию парада ко Дню независимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
"Военная техника, которая направлялась на репетицию парада, требовала технической помощи. К ней подъехал автомобиль технической поддержки ВСУ.
Некоторое время там происходили технические мероприятия, впоследствии машину эвакуировали в военную часть", - сообщил начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник.
Читайте также: Порошенко посетил репетицию парада. Видео
Мотузяник добавил, что это событие не повлияет на участие танка в параде.
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