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Дэвид Линч рассказал, как создается кино. Видео

Дэвид Линч рассказал, как создается кино. Видео Режиссер снялся в новой короткометражке.

На платформе Nowness опубликовали короткометражный фильм "Занавес поднят" (Curtain's Up). Дэвид Линч на видео рассказывает о кинопроизводстве, технике трансцендентальной медитации и красиво пускает дым в темном кинозале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

"Кино - это язык, с помощью которого ты можешь рассказывать об абстрактных вещах. Так ты способен выразить чувства и мысли, которые не можешь описать никаким другим средством коммуникации. Это магический медиум", - говорит Линч. Его восхищает то, как одни и те же звуки и картинки, которые соединяются вместе в фильм, вызывают совершенно разные эмоции, чувства и мысли у каждого отдельного зрителя.

"Страх, злость, грусть, депрессия – это прекрасные вещи для истории, но они отравляют режиссера или художника, - считает Линч. - Для того, чтобы создавать, необходимо мыслить ясно, ловить идеи".

Съемки ролика проходили в Лос-Анджелесе.

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Кроме Линча в короткометражке появляются Стелла Маккартни, музыканты Børns, Imaad Wasif и Sky H1, актеры Лола Керк, Эштон Сандерс, Саша Лейн, глава Фонда Дэвида Линча Боб Рот и другие.

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 Теги: Дэвид Линч, видео

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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