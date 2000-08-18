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Убийство девушки в Виннице: новые подробности. Видео
Полицейские показали подозреваемого.
Винницкая милиция показала молодого человека, который мог застрелить Виталина Плахотнюк.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Винница.
Полиция предполагает, что к убийству женщины может также быть причастен ее бывший муж.
Управлением уголовного розыска ГУНП в Винницкой области разыскивается мужчина, который может быть причастен к резонансному убийству 32-летней винничанки.
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"Если кому-то известно о местонахождении этого человека, просьба сообщить по телефонам: (096) 329-24-68, (0432) 59-40-22 или 102", - говорится в сообщении правоохранителей.
Винницкая милиция показала молодого человека, который мог застрелить Виталина Плахотнюк.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Винница.
Полиция предполагает, что к убийству женщины может также быть причастен ее бывший муж.
Управлением уголовного розыска ГУНП в Винницкой области разыскивается мужчина, который может быть причастен к резонансному убийству 32-летней винничанки.
Читайте также: Убийство девушки в Киеве: новые подробности
"Если кому-то известно о местонахождении этого человека, просьба сообщить по телефонам: (096) 329-24-68, (0432) 59-40-22 или 102", - говорится в сообщении правоохранителей.
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