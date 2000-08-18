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Убийство девушки в Виннице: новые подробности. Видео

Убийство девушки в Виннице: новые подробности. ВидеоПолицейские показали подозреваемого.

Винницкая милиция показала молодого человека, который мог застрелить Виталина Плахотнюк.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Винница.

Полиция предполагает, что к убийству женщины может также быть причастен ее бывший муж.

Управлением уголовного розыска ГУНП в Винницкой области разыскивается мужчина, который может быть причастен к резонансному убийству 32-летней винничанки.

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"Если кому-то известно о местонахождении этого человека, просьба сообщить по телефонам: (096) 329-24-68, (0432) 59-40-22 или 102", - говорится в сообщении правоохранителей.

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 Теги: убийство, Винница

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Сегодня, 11:56 » Автор: Ирина Шевченко
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