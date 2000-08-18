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В Украине разоблачили сеть пророссийских пропагандистов. Видео
Провокаторы пытались дестабилизировать ситуацию в стране накануне Дня Независимости.
Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегиональной агентурной сети пророссийских пропагандистов, работавших по заданию спецслужб РФ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщается, восемь антиукраинских агитаторов были разоблачены в Одессе, Николаевской, Херсонской и Житомирской областях.
"Злоумышленники размещали на страницах социальных сетей материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и поддержки террористических организаций "ДНР/ЛНР". Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитаторы, которых финансировали российские кураторы, получили задание активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости", - рассказали в СБУ.
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Целью провокаторов была дестабилизация ситуации в ряде регионов Украины.
Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегиональной агентурной сети пророссийских пропагандистов, работавших по заданию спецслужб РФ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщается, восемь антиукраинских агитаторов были разоблачены в Одессе, Николаевской, Херсонской и Житомирской областях.
"Злоумышленники размещали на страницах социальных сетей материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и поддержки террористических организаций "ДНР/ЛНР". Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитаторы, которых финансировали российские кураторы, получили задание активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости", - рассказали в СБУ.
Читайте также: В Киеве разоблачили схему легализации террористов
Целью провокаторов была дестабилизация ситуации в ряде регионов Украины.
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