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Британские дипломаты необычно поздравили украинцев с праздником. Видео
Дипломаты станцевали ко Дню независимости.
Британские дипломаты станцевали ко Дню независимости украинский танец и опубликовали видео-поздравление на странице посольства Великобритании в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, но все старательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию сопилки из песни молодой украинской певицы Alina Pash", - рассказали в посольстве.
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Дипломаты привлекли хореографов для постановки танца и продумали костюмы.
Британские дипломаты станцевали ко Дню независимости украинский танец и опубликовали видео-поздравление на странице посольства Великобритании в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, но все старательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию сопилки из песни молодой украинской певицы Alina Pash", - рассказали в посольстве.
Читайте также: Жители Бельгии необычно поздравили украинцев с праздником
Дипломаты привлекли хореографов для постановки танца и продумали костюмы.
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