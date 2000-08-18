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Британские дипломаты необычно поздравили украинцев с праздником. Видео

Британские дипломаты необычно поздравили украинцев с праздником. ВидеоДипломаты станцевали ко Дню независимости.

Британские дипломаты станцевали ко Дню независимости украинский танец и опубликовали видео-поздравление на странице посольства Великобритании в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, но все старательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию сопилки из песни молодой украинской певицы Alina Pash", - рассказали в посольстве.

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Дипломаты привлекли хореографов для постановки танца и продумали костюмы.

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 Теги: британские дипломаты, День Независимости Украины

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Сегодня, 14:44 » Автор: Ирина Шевченко
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