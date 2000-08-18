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Супрун наотрез отказалась общаться с родственниками онкобольных. Видео
Появилось видео, как Супрун убегает от родственников онкобольных украинцев.
Под стенами Министерства здравоохранения Украины родственники онкобольных украинцев установили третью палатку в рамках пикета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вести.
Активисты четвертые сутки пикетируют под стенами МОЗ с требованием обеспечить тяжелобольных украинцев необходимым лечением за рубежом.
Как сообщает в Facebook Юрий Токарчук, чиновники Минздрава из откровенно игнорируют. Он опубликовал видео, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун убегает от родственников онкобольных украинцев.
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"Пришлось заблокировать авто с и.о. министра здравоохранения. Только после этого она наконец хоть немного пообщалась с родственниками тяжелобольных пациентов, уже четвертый день живут под Министерство здравоохранения Украины. Получили очередную порцию обещаний", - подписал Юрий видео.
Под стенами Министерства здравоохранения Украины родственники онкобольных украинцев установили третью палатку в рамках пикета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вести.
Активисты четвертые сутки пикетируют под стенами МОЗ с требованием обеспечить тяжелобольных украинцев необходимым лечением за рубежом.
Как сообщает в Facebook Юрий Токарчук, чиновники Минздрава из откровенно игнорируют. Он опубликовал видео, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун убегает от родственников онкобольных украинцев.
Читайте также: Кадры скандального выступления заместителя Супрун. Видео
"Пришлось заблокировать авто с и.о. министра здравоохранения. Только после этого она наконец хоть немного пообщалась с родственниками тяжелобольных пациентов, уже четвертый день живут под Министерство здравоохранения Украины. Получили очередную порцию обещаний", - подписал Юрий видео.
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