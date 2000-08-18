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В небо над Авдеевкой запустили огромный флаг Украины. Видео

В небо над Авдеевкой запустили огромный флаг Украины. ВидеоИстория украинского флага достигает древности.

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. Хотя этот праздник достаточно новый - ввели его в 2004 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Однако история украинского флага достигает древности.

Первое официальное признание украинский сине-желтый флаг получил 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.

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Сегодня по всей Украине виднеются сине-желтые полотна. Самый большой в Днепре, самый длинный в Киеве и живой в Харькове.

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 Теги: Авдеевка, флаг Украины, Видео

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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