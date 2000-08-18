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Украинцы смогут увидеть фильм "Альфа" в кинотеатрах. Видео

Украинцы смогут увидеть фильм "Альфа" в кинотеатрах. ВидеоИстория трогает до глубины души.

В украинский прокат 23 августа вышел фильм "Альфа", от режиссера Альберта Хьюза.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

История о том, как 20 000 лет назад человек пытался выжить во время последнего Ледникового Периода.

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Киноробота "Альфа" повествует о периоде солютрейской культуры, которая стала основой для современной гипотезы, где солютрейцы первыми обитали в Северной Америке.

Съемки проходили в Канаде и Исландии. Некоторые сцены были сняты в провинциальном парке Дайносор в Альберте.

Создателям пришлось пожертвовать жизнью четырех бизонов, предоставленных мясным рынком Longview Beef Jerky, для сцены свежевания зверей.

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 Теги: фильм, видео, Альфа

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Сегодня, 22:51 » Автор: Едгар Букмирза
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