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В Казахстане засветился самый быстрый лимузин "Запорожец". Видео

В Казахстане засветился самый быстрый лимузин "Запорожец". Видео"Запорожец" поразил всех своей взрывной динамикой

Тюнинг Запорожца бывает разным. Некоторые умудряются в прямом смысле слова испохабить автомобиль своей доработкой, другим же удается построить настоящий шедевр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

О данном же ЗАЗ-968, прошедшем модернизацию, сделать какие-то конкретные выводы сложно. Но одно можно сказать точно – пожалуй, это первые умельцы, которым удалось сделать из культового детища Запорожца скоростной лимузин. Машина и впрямь поражает своей динамикой при таких “самодельных” габаритах.

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Кстати, видео было снято в Казахстане и “взорвало” местных пользователей Сети.

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 Теги: Запорожец, лимузин

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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