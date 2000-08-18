В Сети показали лихие гонки российских маршруток. Видео

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В Запорожье водители маршруток немного потрепали мэра. Видео Водители запорожских маршруток устроили потасовку в мэрии и немного «намяли бока» градоначальнику Сину.