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Раздел: Видеоновости  
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В Днепре Lanos влетел в бетонные блоки, приземлился на крышу и загорелся. Видео

В Днепре Lanos влетел в бетонные блоки, приземлился на крышу и загорелся. ВидеоВодителя вовремя вытащили из машины

23 августа, около 22:30, на улице Криворожской, 60, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. После чего автомобиль перевернулся на крышу и загорелся, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

На место аварии прибыли сотрудники ГСЧС, которые быстро потушили пожар. Через несколько минут на том же месте еще один Daewoo Lanos на «евробляхах» врезался в бордюр - автомобиль понесло из-за пожарной пены, которая осталась на проезжей части. Об этом сообщает Информатор с места события.

Обе машины двигались в сторону Криворожского шоссе. По предварительной информации, пострадал водитель перевернутого авто. Его с травмами головы госпитализировали в городскую больницу № 16.

По словам очевидца, который доставал мужчину из горящего автомобиля, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Я живу напротив места аварии. Когда увидел, что горит машина, то сразу же кинулся на помощь. Изначально я пытался открыть дверь автомобиля, но ее заклинило. Хорошо, что было приоткрыто окно, через которое я и вытянул мужчину», - пояснил очевидец.

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Водитель другого авто признался, что употреблял алкогольные напитки перед тем, как сесть за руль. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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 Теги: Днепр, ДТП

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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