В Днепре Lanos влетел в бетонные блоки, приземлился на крышу и загорелся. Видео

Водителя вовремя вытащили из машины



23 августа, около 22:30, на улице Криворожской, 60, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. После чего автомобиль перевернулся на крышу и загорелся, пишет



На место аварии прибыли сотрудники ГСЧС, которые быстро потушили пожар. Через несколько минут на том же месте еще один Daewoo Lanos на «евробляхах» врезался в бордюр - автомобиль понесло из-за пожарной пены, которая осталась на проезжей части. Об этом сообщает Информатор с места события.



Обе машины двигались в сторону Криворожского шоссе. По предварительной информации, пострадал водитель перевернутого авто. Его с травмами головы госпитализировали в городскую больницу № 16.



По словам очевидца, который доставал мужчину из горящего автомобиля, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Я живу напротив места аварии. Когда увидел, что горит машина, то сразу же кинулся на помощь. Изначально я пытался открыть дверь автомобиля, но ее заклинило. Хорошо, что было приоткрыто окно, через которое я и вытянул мужчину», - пояснил очевидец.



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Водитель другого авто признался, что употреблял алкогольные напитки перед тем, как сесть за руль. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 23 августа, около 22:30, на улице Криворожской, 60, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. После чего автомобиль перевернулся на крышу и загорелся, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор На место аварии прибыли сотрудники ГСЧС, которые быстро потушили пожар. Через несколько минут на том же месте еще один Daewoo Lanos на «евробляхах» врезался в бордюр - автомобиль понесло из-за пожарной пены, которая осталась на проезжей части. Об этом сообщает Информатор с места события.Обе машины двигались в сторону Криворожского шоссе. По предварительной информации, пострадал водитель перевернутого авто. Его с травмами головы госпитализировали в городскую больницу № 16.По словам очевидца, который доставал мужчину из горящего автомобиля, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Я живу напротив места аварии. Когда увидел, что горит машина, то сразу же кинулся на помощь. Изначально я пытался открыть дверь автомобиля, но ее заклинило. Хорошо, что было приоткрыто окно, через которое я и вытянул мужчину», - пояснил очевидец.Водитель другого авто признался, что употреблял алкогольные напитки перед тем, как сесть за руль. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.



