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Футболисты необычно поздравили украинцев с праздником. Видео

Футболисты необычно поздравили украинцев с праздником. Видео"Динамо" поздравило Украину с Днем Независимости трогательным видео.

На официальном клубном сайте появилось приветствие "Динамо" для своих болельщиков с Днем Независимости.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Сектор.

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"С Украиной - в сердце! Для киевского" Динамо "всегда было наивысшей честью представлять Украину в мире! Наша команда стала одним из символов молодого государства - это накладывает на клуб особую ответственность. Мы горды быть настоящим украинским клубом, где даже легионеры становятся украинцами по духу. Мы гордимся воспитывать новых игроков для нашей сборной! Мы горды за наших болельщиков, которые защищают нашу независимость! с праздником тебя, Украина! ", - говорится в сообщении на сайте.

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 Теги: Динамо, День Независимости

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Сегодня, 10:52 » Автор: Ирина Шевченко
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