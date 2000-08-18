Так сейчас выглядит место проведения КаZантипа в Крыму. Видео

После оккупации Крыма, российские власти запретили проводить здесь «Казантип».



Журналисты отправились в некогда известного населенного пункта Поповка, который много лет принимал фестиваль «Казантип», чтобы узнать, как теперь живут местные жители.



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Село Поповка в Сакском районе аннексированного Крыму в течение 12 лет принимал знаменитый музыкальный фестиваль «Казантип». Журналисты издания «Крым.Реалии» узнали, что изменилось в известном населенном пункте.



«Рио-де-Поповка» - так называли село, в которое ежегодно приезжали десятки тысяч туристов. Поповка была успешным деревней на полуострове, но в 2014 году, после оккупации Крыма, российские власти запретили проводить «Казантип».



Свое решение прокремлевская власть обосновала распространением наркотиков во время фестиваля. У местных жителей своя версия: они считают, что фестиваль не поделили между собой бизнес-кланы.



В Поповке пытались создать школу видеоблоггеров для детей, которую переименовали в «ПляжНаш», а затем в «ПляжВаш». Впрочем, все проекты провалились.



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«Казантип» уже с разными названиями стал кочевать по миру - в Камбодже, Вьетнам и другие курортные страны мира.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Журналисты отправились в некогда известного населенного пункта Поповка, который много лет принимал фестиваль «Казантип», чтобы узнать, как теперь живут местные жители.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс Село Поповка в Сакском районе аннексированного Крыму в течение 12 лет принимал знаменитый музыкальный фестиваль «Казантип». Журналисты издания «Крым.Реалии» узнали, что изменилось в известном населенном пункте.«Рио-де-Поповка» - так называли село, в которое ежегодно приезжали десятки тысяч туристов. Поповка была успешным деревней на полуострове, но в 2014 году, после оккупации Крыма, российские власти запретили проводить «Казантип».Свое решение прокремлевская власть обосновала распространением наркотиков во время фестиваля. У местных жителей своя версия: они считают, что фестиваль не поделили между собой бизнес-кланы.В Поповке пытались создать школу видеоблоггеров для детей, которую переименовали в «ПляжНаш», а затем в «ПляжВаш». Впрочем, все проекты провалились.«Казантип» уже с разными названиями стал кочевать по миру - в Камбодже, Вьетнам и другие курортные страны мира.



