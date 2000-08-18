» » Так сейчас выглядит место проведения КаZантипа в Крыму. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Так сейчас выглядит место проведения КаZантипа в Крыму. Видео

Так сейчас выглядит место проведения КаZантипа в Крыму. ВидеоПосле оккупации Крыма, российские власти запретили проводить здесь «Казантип».

Журналисты отправились в некогда известного населенного пункта Поповка, который много лет принимал фестиваль «Казантип», чтобы узнать, как теперь живут местные жители.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.

Село Поповка в Сакском районе аннексированного Крыму в течение 12 лет принимал знаменитый музыкальный фестиваль «Казантип». Журналисты издания «Крым.Реалии» узнали, что изменилось в известном населенном пункте.

«Рио-де-Поповка» - так называли село, в которое ежегодно приезжали десятки тысяч туристов. Поповка была успешным деревней на полуострове, но в 2014 году, после оккупации Крыма, российские власти запретили проводить «Казантип».

Свое решение прокремлевская власть обосновала распространением наркотиков во время фестиваля. У местных жителей своя версия: они считают, что фестиваль не поделили между собой бизнес-кланы.

В Поповке пытались создать школу видеоблоггеров для детей, которую переименовали в «ПляжНаш», а затем в «ПляжВаш». Впрочем, все проекты провалились.

Читайте также: Как выглядит сейчас место проведения крымского КаZантипа

«Казантип» уже с разными названиями стал кочевать по миру - в Камбодже, Вьетнам и другие курортные страны мира.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: КаZантип, Крым

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:57 » Автор: Ирина Шевченко
     330
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали, как сейчас выглядит крымский Казантип. Видео В Сети показали, как сейчас выглядит крымский Казантип. Видео

Обнародованы свежие кадры.

Разруха и пустота: как выглядит место проведения Разруха и пустота: как выглядит место проведения "КаZантипа" в Крыму. Видео

Сеть шокировали фото и видео с места проведения КаZантипа в Крыму.

«КаZантип» после оккупации и пожара. Видео «КаZантип» после оккупации и пожара. Видео

Легендарный фестиваль пустует.

В Крыму сгорели постройки Казантипа. Видео В Крыму сгорели постройки Казантипа. Видео

По мнению местных предпринимателей, произошло возгорание не случайно.

Жителей крымской Поповки лишили последнего куска хлеба. Видео Жителей крымской Поповки лишили последнего куска хлеба. Видео

Фестиваль «Казантип» отменили за 4 дня до начала.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх