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В России на детей обвалился потолок в поликлинике. Видео
Никто из посетителей клиники в травмпункты не обращался.
В Южно-Сахалинске (РФ) в коридоре детской поликлиники на пациентов с родителями обвалился потолок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall
Инцидент произошел днем в четверг, 23 августа. По словам очевидцев, большой кусок штукатурки вместе с плафоном упал возле процедурного кабинета. Рядом находились люди. По информации издания, одна девочка получила ушибы, однако в региональный Минздрав отвергает эту информацию.
Представитель ведомства сообщил, что никто из посетителей клиники в травмпункты не обращался. Руководство учреждения объяснило произошедшее тем, что, несмотря на свежий ремонт, само помещение старое и находится в неудовлетворительном состоянии. Весной 2018-го в недавно открытом перинатальном центре в Южно-Сахалинске дважды за месяц обваливался потолок.
Читайте также: В одной из школ Волынской области обвалился потолок
В одном случае вину возложили на обстоятельства, во втором - на канализацию. Строительство здания обошлось российскому бюджету в четыре миллиарда рублей.
В Южно-Сахалинске (РФ) в коридоре детской поликлиники на пациентов с родителями обвалился потолок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall
Инцидент произошел днем в четверг, 23 августа. По словам очевидцев, большой кусок штукатурки вместе с плафоном упал возле процедурного кабинета. Рядом находились люди. По информации издания, одна девочка получила ушибы, однако в региональный Минздрав отвергает эту информацию.
Представитель ведомства сообщил, что никто из посетителей клиники в травмпункты не обращался. Руководство учреждения объяснило произошедшее тем, что, несмотря на свежий ремонт, само помещение старое и находится в неудовлетворительном состоянии. Весной 2018-го в недавно открытом перинатальном центре в Южно-Сахалинске дважды за месяц обваливался потолок.
Читайте также: В одной из школ Волынской области обвалился потолок
В одном случае вину возложили на обстоятельства, во втором - на канализацию. Строительство здания обошлось российскому бюджету в четыре миллиарда рублей.
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