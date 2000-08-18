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В России на детей обвалился потолок в поликлинике. Видео

В России на детей обвалился потолок в поликлинике. ВидеоНикто из посетителей клиники в травмпункты не обращался.

В Южно-Сахалинске (РФ) в коридоре детской поликлиники на пациентов с родителями обвалился потолок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall

Инцидент произошел днем в четверг, 23 августа. По словам очевидцев, большой кусок штукатурки вместе с плафоном упал возле процедурного кабинета. Рядом находились люди. По информации издания, одна девочка получила ушибы, однако в региональный Минздрав отвергает эту информацию.

Представитель ведомства сообщил, что никто из посетителей клиники в травмпункты не обращался. Руководство учреждения объяснило произошедшее тем, что, несмотря на свежий ремонт, само помещение старое и находится в неудовлетворительном состоянии. Весной 2018-го в недавно открытом перинатальном центре в Южно-Сахалинске дважды за месяц обваливался потолок.

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В одном случае вину возложили на обстоятельства, во втором - на канализацию. Строительство здания обошлось российскому бюджету в четыре миллиарда рублей.

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 Теги: Россия, поликлиника

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Сегодня, 18:53 » Автор: Татьяна Ларина
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